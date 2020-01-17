Климкин нашел новую работу, но продолжит борьбу с РФ

Павел Климкин / УНИАН

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин нашел новую работу. Так, экс-министр устроился в Украинский институт будущего.

"К команде Украинского института будущего присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин. Он будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что программа Климкина предусматривает системное моделирование вызовов сферах безопасности и внешней политики, подготовку сценариев и рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков.

При этом исследование направлено на противодействие агрессии Российской Федерации, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европе, а также комплексная интеграция в пространство ЕС и НАТО.

Как ранее сообщал Главред, бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин дал прогноз на действия президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Украины.