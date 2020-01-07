"Будет долбать нас": Климкин раскрыл судьбу путинского проекта "Новороссия"

Владимир Путин / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин дал прогноз на действия президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Украины. По его словам, хозяин Кремля будет пытаться продвигать свой проект Новороссия.

"Путин и дальше будет долбать нас с точки зрения разделения на "Малороссию", как он видит Центральную Украину, и Западную Украину. Он будет это делать абсолютно серьезно, поскольку это решение его проблем для России. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается. Нам надо сделать так, чтобы наша страна была, как украинцы. А если мы остаемся такими, как сейчас, без дальнейшего развития, его и не будет", – рассказал дипломат в интервью Сегодня.

При этом он отметил, что Украина в своем нынешнем положении не сможет стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса.

"Напоминаю слова Шептицкого: "Если мы не можем изменить реальность вокруг себя, давайте изменим нас". Украине нужно измениться. Нынешняя Украина шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет. Там считают, что страна внутренне нестабильна с точки зрения слабости политической нации, олигархов, идентичности россиян. Но вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее, связанное с перезагрузкой Украины", –считает экс-министр.

Как ранее сообщал Главред, "депутат парламента" аннексированного Российской Федерацией Крыма Юрий Гемпель отреагировал на слова генерала США Бена Ходжеса о неприемлемости претензий Москвы на украинский полуостров.