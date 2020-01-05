Климкин раскрыл хитрый план Путина по снятию западных санкций

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин в 2020-м пойдет на многое - для того, чтобы избавиться от большей части санкций, наложенных на РФ странами Запада.

Соответствующее мнение высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает портал Сегодня. Он предполагает, что весьма велика вероятность ослабления давления санкциями на РФ именно в 2020-м.

Климкин также высказал твердую уверенность в том, что официальный Киев должен в крайне настойчивой форме объяснять властям странам Запада - смягчение санкционного давления возможно лишь после выполнения Москвой Минских договоренностей.

"Нужно работать и говорить, что надо выполнить основной массив "Минска", и только потом говорить об ослаблении санкций. Нам же нужны не просто санкции против России, а чтобы они ушли с Донбасса. Если вы увидите, что они ушли с Донбасса, и увидите там украинское политическое и правовое поле, тогда, пожалуйста, можем говорить об ослаблении санкций. Если это условно "случайным" образом получится, тогда это одна история. Но Путин будет пытаться в 2020 году это сделать. И я скажу почему. Будут американские выборы, результатов которых он не знает. Кто будет президентом США, как он будет относиться к российской захватнической, экспансионистской политике. В 2020 году Путин будет пытаться разбить трансатлантическую солидарность и сбить часть санкций", – подытожил экс-глава МИД.

Напомним, ранее, в декабре 2019-го, США запустила новый пакет санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.



