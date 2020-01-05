"Нужен большой договорняк": Климкин описал реалистичный план решения конфликта на Донбассе

Климкин описал вариант решения конфликта на Донбассе / УНИАН

Решить конфликт на Донбассе не получится без большой сделки по Украине, которая была бы выгодна и Москве, и Киеву, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, который ранее раскрыл тайный план Путина по Керченскому мосту.

По мнению Климкина, если выгодная для Украины и России сделка по Донбассу будет отсутствовать, то Путин и дальше будет продавливать свои варианты.

"Я не вижу без, как я говорил, большого "договорняка", шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить собственно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант "зрады", ни в максимальный вариант "перемоги". Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть", - отметил Климкин.

Также бывший министр иностранных дел Украины подчеркнул, что видит главной задачей Украины в 2020 году – перевод горячего конфликта в холодный.

"Перевод горячего статус-кво в более холодный – это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди", – добавил экс-глава украинского МИД.

Читайте такжеКлимкин назвал успехи Путина на ДонбассеНапомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Климкин уверен, что стране-агрессору нужен весь Юг Украины, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

"Россия будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины. Предотвратить это является одной из наших главных задач", - написал экс-глава МИД в Twitter.