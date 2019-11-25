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"Только граница Украины и Китая нам поможет": Климкин заявил о планах Кремля расширить аннексию

25 ноября 2019, 09:02

Павел Климкин уверен, что стране-агрессору нужен весь Юг Украины.

Климкин
Павел Климкин высказался об агрессии России в Украине / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее назвал успехи Владимира Путина на Донбассе,  заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Климкин уверен, что стране-агрессору нужен весь Юг Украины, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

"Россия будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины. Предотвратить это является одной из наших главных задач", - написал экс-глава МИД в Twitter.

Украинцы в комментариях поддержали мнение экс-главы МИД. 

"Только граница Украины и Китая нам поможет. Contra spem spero! Без надежды надеюсь! Леся Украинка ...", - прокомментировал пользователь с ником Сліпий Славко. 

"Стратегическое значение что Крыма, что всего черноморского побережья на самом деле небольшое. А вот Крым без материка - балласт на шее, очень тяжелый и более того - тяжелеющий с каждым годом (вода, да). и тут или-или: или отдать обратно, или контроль над югом", - добавил Некто. 

"Рашистам нужно всё и вся. И всегда. И даже далёкий Мозамбик. Они никогда не нажруться", - отметил Griboff. 

Напомним, украинский разведчик Эдуард Матюха, который пять лет работал под прикрытием в "ДНР", сообщил о том, что Россия в 2018 году рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". По его словам, Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

В свою очередь, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука считает, что западные страны осознают, что существование Российской Федерации в нынешнем виде не отвечает их интересам, однако есть причина, по которой они не принимают активных мер для уничтожения России

Россия Крым аннексия Павел Климкин новости Украины
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