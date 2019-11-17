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Климкин назвал успехи Путина на Донбассе

17 ноября 2019, 08:37

Климкин считает, что Путин не прекратит дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Климкин
Климкин рассказал об успехах Путина на Донбассе / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее рассказал о стычке с Лавровым, заявил, что президент России Владимир Путин достиг значительного успеха в Донбассе после разведения сил.

"К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение", — рассказал Климкин в интервью 24-му каналу

При этом Климкин убежден, что на планируемых переговорах "нормандского" саммита для Путина, возможно, будет актуальным вопрос смягчения санкций.

Также Климкин считает, что Путин не прекратит дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

"Вот видите указ, российские паспорта выдаются на всей территории Донбасса. Затем будет попытка объединения Донбасса. Причем, сначала он попытается сделать это не военным путем. А потом, я считаю, будет основной акцент на украинском Юг", - отметил бывший глава МИД Украины.

Отметим, Климкин уточнил, что "украинский Юг для РФ решает сразу 6-7 стратегических задач".

"Это контроль над безопасностью Черного моря, это коридоры в Крым и Приднестровье ...", - резюмировал он.

Читайте также"А че тогда будем обсуждать?": Путин пожаловался на подвох с разведением сил на ДонбассеНапомним, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин жестко раскритиковал идею согласования так называемой "формулы Штайнмайера", заявив, что на самом ее никогда не существовало.

Климкин рассказал, что  по определению никакой формулы не было, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров "нормандской четверки". Тогда дискуссия зашла в тупик, поскольку видение Киева и Москвы диаметрально отличались.

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