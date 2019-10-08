"Это маразм": Климкин жестко прошелся по формуле Штайнмайера

Климкин / УНИАН

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин жестко раскритиковал идею согласования так называемой "формулы Штайнмайера", заявив, что на самом ее никогда не существовало.

Климкин рассказал, что по определению никакой формулы не было, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров "нормандской четверки". Тогда дискуссия зашла в тупик, поскольку видение Киева и Москвы диаметрально отличались.

"И тогда родилась эта известная идея: письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили хотя бы логику этого предложения. А потом написали, что это мнение для дальнейших разговоров. То есть никогда по определению формулы никакой не было", - рассказал Климкин в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Формула Штайнмайера, ее согласовать или не согласовать, нельзя согласовать отдельно... вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовать – это не зрада и не победа, это маразм", - добавил экс-глава МИД.

Напомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

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В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.