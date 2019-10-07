Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы

Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые отреагировал на критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил во время встречи "нормандского формата" в 2016 году.

Тогда политик занимал должность Министра иностранных дел ФРГ, и предложил "маленькими шагами" достигнуть Минских договоренностей, так как для России и Украины это были "слишком серьезные действия", пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По словам политика, действия и их последовательность, предлагаемые в формуле, стоит обсуждать.

Кроме того, Штайнмайер опроверг мнение о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

Политик удивился, что в Украине негативно восприняли его формулу, и недоумевает, почему Петр Порошенко выступает против того, что поддерживал еще три года назад.

Ранее "путинский пуделек" Венедиктов опубликовал оригинальный текст "формулы Штайнмайера".