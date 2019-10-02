"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назад

Петр Порошенко за три года кардинально поменял мнение о "формуле Штайнмайера" / УНИАН

Экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году намеревался подписать "формулу Штайнмайера", против которой сейчас всей фракцией Европейская солидарность попер войной, и назвал "капитуляцией" страны.

Об этом свидетельствует видео, выложенное в 2016 году на странице Порошенко в Facebook.

После пятичасовых переговоров, которые прошли в Берлине в октябре 2016 года между Порошенко, Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Франсуа Олландом, на то время президент Украины заявил, что готов к реализации "формулы Штайнмайера".

"Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", - заявил тогда Порошенко.

Сейчас Порошенко, который в 2016 году соглашался на "формулу", беспощадно ее критикует.

"Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это все российская выдумка. До вчерашнего дня ни один представитель Украины ни в устной, ни в письменной форме не поддерживал эту формулу. И я как непосредственный участник переговоров в нормандском формате говорил, что эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - заявил Порошенко.

Отметим, эксперт обьяснил, почему "формула Штайнмайера" - зло, которое осталось от Порошенко.

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