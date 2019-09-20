"Легко наесть, трудно спрятать и невозможно втянуть": Лукаш жирно потроллила Порошенко

Петра Порошенко потроллили за лишний вес / Reuters

Экс-министр юстиции во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш высмеяла пятого президента Украины Петра Порошенко из-за нелепого внешнего вида.

Бывшая чиновница в своем Telegram-канале показала фото Петра Алексеевича, которое было сделано в Верховной Раде.

На нем Порошенко запечатлен в сером костюме, подпирая свой живот. Видно, что из-за лишнего веса с трудом застегивается только одна пуговица пиджака, и то она едва удерживает напор "трудовой мозоли" экс-президента.

"Легко наесть, трудно спрятать и невозможно втянуть", - написала Лукаш.

В сети присоединились к обсуждению фото, обыграв новость о путче от Порошенко.

"Спасательный круг он такой", "Его ПуТчит", "И пуговицы некуда уже перешивать. Печалька", " Это безнадега! Шо тут втянешь?! Только сопли!", - смеялись юзеры в Facebook.

Ранее Лукаш потроллила Вакарчука коллажем.