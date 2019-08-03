"Замена Ляшко": Лукаш потроллила Вакарчука коллажем

Елена Лукаш "постебалась" над Святославом Вакарчуком / УНИАН

Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции во времена президентства Виктора Януковича, потроллила коллажем лидера партии Голос и группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука.

Экс-чиновница сравнила Вакарчука с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, свидетельствует коллаж, опубликованный в ее Telegram-канале.

На коллаже изображены в вышиванках Вакарчук и Ляшко, у "радикала" в руках выли, а у лидера Голоса гитара. Под фото Ляшко написано - "Пост сдал!", а под снимком Вакарчука – "Пост принял!".

/ Telegram-канал Елены Лукаш

Напомним, 21 июля прошли досрочные выборы в Верховную Раду 2019. Центризбирком подсчитал 100% протоколов - победила партия Слуга народа президента Владимира Зеленского, Голос замкнул пятерку политсил, которые попадают в парламент нового созыва, а Радикальная партия заняла шестое место.