Оглушительная победа Слуги народа: ЦИК подвела итоги выборов в Раду

ЦИК объявила результаты внеочередных парламентских выборов / УНИАН

Официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе установлены Центральной избирательной комиссией.

На сегодняшнем заседании Комиссия по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по спискам партий установила официальные результаты парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

Согласно протоколу об итогах голосования, который огласила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, за партию Слуга народа проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию Оппозиционная платформа - За жизнь поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), ВО Батькивщина - 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), Европейскую солидарность - 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов), Голос- 5,82% (851 тыс. 722 голосов).

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентНе преодолели проходной барьер в 5% Радикальная партия Олега Ляшко, которую поддержали 4,01% избирателей (586 тыс. 384 голоса), Сила и честь - 3,82% (558 тыс. 652 голоса), Оппозиционный блок - 3,03% (443 тыс. 195 голосов), Украинская стратегия Гройсмана - 2,41% (352 тыс. 934 голосов), Партия Шария - 2,23% (327 тыс. 152 голоса), ВО Свобода - 2,15% (315 тыс. 568 голосов), Гражданская позиция - 1,04% (153 тыс. 225 голосов).

Менее 1% поддержки украинцев набрали Партия зеленых - 0,66% (96 тыс. 659 голосов), Объединение Самопомич - 0,62% (91 тыс. 596 голосов), Аграрная партия Украины - 0,51% ( 75 тыс. 509 голосов), Движение новых сил Михаила Саакашвили - 0,46% (67 тыс. 740 голосов), Сила людей - 0,19% (27 тыс. 984 голоса), Сила права - 0,13% (20 тыс. 340 голосов), Патриот - 0,11% (16 тыс. 123 голосов), Социальная справедливость - 0,10% (15 тыс. 967 голосов), Независимость - 0, 05% (7 тыс. 970 голосов), ВО Факел - 0,05% (7 тыс. 739 голосов).

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Таким образом, по избирательным спискам Слуга народа получает 124 места, Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, ВО Батькивщина - 24, Европейская солидарность - 23, Голос - 18.

Читайте такжеЭксперт объяснил провал партии Порошенко и успех Слуги народа на выборахДобавим, что не позднее чем на пятый день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.