"Петя готовит путч": нардеп от Слуги народа "засветила" тайную переписку

Елизавета Богуцкая "засветила" переписку, а которой говорится о перевороте Порошенко / Страна

Во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" переписку, в которой говорится, что Петр Порошенко готовит государственный переворот.

Снимок сообщения удалось сделать фотокорреспонденту Страны. Богуцкая обьяснила женщине по имени Елена, почему Арсена Авакова решили оставить на должности министра МВД.

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - сказано в сообщении.

Елизавета Богуцкая рассказала собеседнице, что Петр Порошенко готовит переворот / Страна

Ранее стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.