Формула Штайнмайера: зло, которое осталось от Порошенко

Украина согласилась на формулу Штайнмайера / Цензор.нет

Формула Штайнмайера - это зло. Если Украина возвращает Донбасс без миротворцев ООН, то мы возвращаем сепаратистов на условиях выгодных России. Наивно думать, что мы потом не признаём выборы в ОРДЛО, потому что они пройдут не по правилам ОБСЕ. ОБСЕ признает итоги выборов. Сейчас идёт только торг по поводу того, как будет наполняться фонд восстановления Донбасса.

Владимир Зеленский решил поиграть в миротворца, но по факту получит мощную раскачку. Я считаю, что мы должны провести референдум о том, возвращать или нет ОРДЛО на условиях формулы Штайнмайера. Мой тезис таков - мы не должны его возвращать на этих условиях. Это путь превращения в Боснию.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде"С другой стороны, кричащим о капитуляции порохоботам стоит напомнить, что формула Штайнмайера - это воплощение Минска, подписанного Петром Порошенко, который пять лет вопил, что Минску нет альтернативы, пока я и такие, как я, пять лет вопили, что нужно двигать внятную альтернативу Минску.

Так что проблема Зеленского в том, что он доводит до конца линию Порошенко, вместо того, чтобы поставить на ней крест.

Формула Штайнмайера - это закономерный крест на типично украинской тактике ничего не делания и ожидания, что проблема рассосётся сама собой. Вместо того, чтобы набраться мужества и посмотреть правде в лицо. Однако, пять лет Порошенко заливали баки о перемогах, вместо того, чтобы укреплять страну.

В итоге летом 2019 мы оказались за переговорным столом с голой жопой, а большая часть населения хочет завершения войны в каком угодно формате. И нам его предлагают завершить в Минском формате, которому "нет альтернативы 5 лет". Потому порохоботам лучше закрыть свои пасти и сосредоточиться на одной задаче - не допустить реализации Минска-2, в который завёл нас самый "гениальный президент".