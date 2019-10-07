"Монолог шизофреника": "черт в кальсонах" Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера"

Соловьев озвучил коварные планы Кремля / скриншот

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев, который ранее покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова, объяснил, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять "формулу Штайнмайера" по Донбассу.

По словам Соловьева, под видом возвращения Донбасса Москва пытается развалить Украину.

"Проект „Новороссия" не закончился, он только начинается", — заявил во всеуслышание Соловьев.

По его словам, Донецк и Луганск, получив особый статус в составе Украины, станут примером для других регионов, и сепаратистские настроения получат мощный стимул.

Таким образом, убежден Соловьев, Украина больше не сможет быть неподконтрольной России.

"Очистят Украину от фашистской нечисти… Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр… В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов", — растолковал планы Кремля пропагандист.

К слову, видео с монологом Соловьева вызвало настоящую жару в соцсети.

"А что это за черт в кальсонах, изображающий из себя Сталина?", - спросила Алена Деньга.

"Дебил, сиди в своей сраной России, чего рыло суёшь в чужую страну", - высказалась Ольга Неизвестная.

"Це монолог шизофреніка?". – спросила Светлана Грицюк.

"Подивіться на нього ще без звуку. Швондер і Шариков －2 в 1. От що селекція Мордору з людиноподібними творить!", - высказалась Ирина Шильникова.

"Взрослый человек, но человеком его назвать трудно!!! Короче мразь уе*ищнаяяяяя", - сказал Клюхов Алексей.

Читайте также"Путинский пуделек" Венедиктов обнародовал оригинальный текст "формулы Штайнмайера"Напомним, ранее Владимир Соловьев заявил, что Закарпатье станет причиной развала украинского государства.

"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы. Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй". У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!", – отметил Соловьев.