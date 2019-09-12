"Взорвется по западной границе": главный пропагандист Кремля забредил развалом Украины

Владимир Соловьев отличился новыми бреднями о разделении Украины

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев снова в истерике взорвался маразматическими планами о развале Украины.

Во время программы Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1, один из гостей пропагандистского шоу призвал федерализировать, либо провести децентрализацию Донбасса, и вспомнил, что

"Вот в 1991 году на референдуме те же закарпатцы проголосовали за автономию Закарпатской области. А автономии они до сих пор не получили", – заявил один из спикеров.

Соловьев же разразился тирадой о том, что именно Закарпатье станет причиной развала украинского государства.

"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы. Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй". У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!", – считает Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев назвал телеведущего Дудя "борцом с перхотью".