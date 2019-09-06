Российский пропагандист назвал телеведущего Дудя "борцом с перхотью"

Владимир Соловьев раскритиковал фильм о трагедии в Беслане / provedy.ru

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев назвал российского тележурналиста и блогера Юрия Дудя огромным количеством нелестных эпитетов из-за документального фильма о трагедии в Беслане.

В эфире радио Вести в Москве он заявил, что работа Дудя настолько бездарна, что ему только снимать рекламу шампуня Head & Shoulders. Видео опубликовано в YouTube.

Возмутил Соловьева тот факт, что автор фильма прмо заявил, что в гибели огромного количества детей в результате террористического акта в Беслане виновато государство.

Читайте также"Путин приказал убить детей из огнеметов": раскрыт шокирующий факт трагедии в Беслане"Он и спортивный журналист был бездарный, а теперь полез в другую область гадить по чуть-чуть. Три часа (фильма — ред.) и ни малейшего понимания что, почему и как реально произошло. Вы посмотрите на эти лица, вы посмотрите на эту лощеную нечисть, вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту ничтожную мразь вообще раскручивает? Какие там деньги? Та самая либерастня пытается поднять его наверх. Они не понимают, что этим они открывают врата ада!" – заявил он.

Как известно, 1 сентября 2004 года в школе в Беслане более 30 террористов взяли в заложники 1128 человек. В результате теракта погибли и позже умерли от ранений 334 человека, из которых — 186 дети. Российские власти приняли решение брать школу штурмом.

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