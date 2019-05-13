Соловьев выгнал украинского эксперта из студии за слова о Бандере

Соловьев в свойственной ему манере оторвался на украинском эксперте / Фото: скриншот из видео

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев с криком выгнал из студии во время эфира политического ток-шоу Кто против? украинского блогера и писателя Всеволода Непогодина.

Конфликт начался после того, как Соловьев заявил, что как в Украине, так и в ВСУ популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры. Видео опубликовано в YouTube.

Непогодин возразил, что Бандера ассоциируется у украинцев с борьбой против сталинизма и отражает негативное отношение некоторых граждан к советской власти.

"А какая альтернатива была?" – заявил он.

Соловьев бурно отреагировал на ответ украинского эксперта.

"То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", - заявил пропагандист.

Непогодин возражать не стал и спокойно покинул студию.

Напомним, ранее Соловьев жестокого разыграл украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто выступает в его передачах.