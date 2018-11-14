"Украина уже лизала задницу Европе – и получила по харе": Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом

Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом / provedy.ru

Российский телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев у себя в Twitter выложил видео фрагмента, на котором обвиняет гостя своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в нацизме и делает ряд других обидных для Украины высказываний.

Гостем Соловьева стал украинский политолог и директор Центра исследований общественных процессов "Эксперт" Вячеслав Ковтун.

На заявления Ковтуна, что Европа поддерживает Украину, Соловьев тут же интересуется: "В чем? В нацизме? Вы (украинцы – ред.) уже один раз лизали задницу Европе… Вот ваше УПА… И получили так по харе, что вам мало показалось".

Сам Ковтун при этом назвал Вторую мировую войну "общеевропейским крестовым походом против большевизма".

#соловьевlive Вот и раскрылся Ковтун. Ещё у кого-то остались иллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут "демократы" верещать, что нет никаких нацистов на Украине. И ведь Ковтун транслирует настроения киевской верхушки … pic.twitter.com/AowUKmQpKN — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 14 ноября 2018 г.

Ранее Соловьев заявил, что Украина является "страной клятвопреступников". На столь откровенное умозаключение российского пропагандиста подвигла жаркая дискуссия о роли гетмана Ивана Мазепы истории в Украины.

Как сообщалось, нардепы устроили ссору в телеэфире из-за "фашизма в Украине". Куликов обвинил Головко, что тот "убивает людей", а его идеология "фашистская и человеконенавистническая". Головко назвал собеседника "хамлом" и попросив его немедленно взять себя в руки.