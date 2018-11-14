"Украина уже лизала задницу Европе – и получила по харе": Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом

14 ноября 2018, 16:57

Российскому ведущему не понравилось высказывание, что Вторая мировая война – это "общеевропейский крестовый поход против большевизма".

Владимир Соловьев
Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом / provedy.ru

Российский телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев у себя в Twitter выложил видео фрагмента, на котором обвиняет гостя своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в нацизме и делает ряд других обидных для Украины высказываний.

Гостем Соловьева стал украинский политолог и директор Центра исследований общественных процессов "Эксперт" Вячеслав Ковтун.

На заявления Ковтуна, что Европа поддерживает Украину, Соловьев тут же интересуется: "В чем? В нацизме? Вы (украинцы – ред.) уже один раз лизали задницу Европе… Вот ваше УПА… И получили так по харе, что вам мало показалось".

Сам Ковтун при этом назвал Вторую мировую войну "общеевропейским крестовым походом против большевизма".

Ранее Соловьев заявил, что Украина является "страной клятвопреступников". На столь откровенное умозаключение российского пропагандиста подвигла жаркая дискуссия о роли гетмана Ивана Мазепы истории в Украины. 

Как сообщалось, нардепы устроили ссору в телеэфире из-за "фашизма в Украине". Куликов обвинил Головко, что тот "убивает людей", а его идеология "фашистская и человеконенавистническая". Головко назвал собеседника "хамлом" и попросив его немедленно взять себя в руки. 

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Владимир Соловьев Ковтун
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