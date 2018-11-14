"Ляжешь тут, дурачок": нардепы устроили ссору в телеэфире из-за "фашизма в Украине"

Момент ссоры / скриншот из видео

Народный депутат от партии "Свобода" Михаил Головко и экс-нардеп Кирилл Куликов устроили ссору с оскорблениями в прямом телеэфире.

В одной из передач канала NewsOne Куликов утверждал, что Украина "скатывается в фашизм". Головко с таким высказыванием не согласился. В итоге завязалась ссора с перепалкой. Куликов обвинил Головко, что тот "убивает людей", а его идеология "фашистская и человеконенавистническая". "Ваш друг Путин убивает людей, а вы его защищаете. Вы мне не хамите", – сказал "свободовец" в ответ.

В итоге между ними завязалась перепалка, в ходе которой депутаты перешли на оскорбления. Головко назвал собеседника "хамлом" и попросив его немедленно взять себя в руки. "Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок. Недоразвитый фашистик мне рассказывает о том, как себя вести", – ответил Куликов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардепы Мосейчук и Шахов устроили драку в прямом эфире.