"Страна клятвопреступников": на росТВ обвинили украинцев в предательстве

Личность Ивана Мазепы вызвала горячие споры на росТВ / Frontier

Известный российский журналист Владимир Соловьев заявил о том, что Украина является "страной клятвопреступников".

На столь откровенное умозаключение российского пропагандиста подвигла жаркая дискуссия о роли гетмана Ивана Мазепы истории в Украины. При этом он делал упор на том, что в свое время Мазепа предал Петра І, из чего сделал вывод о том, что украинцы являются народом предателей.

"Вы — народ предателей, если предателя делаете своим народным героем! А настоящие украинцы — народ-герой. И для них Кочубей — герой. А вот Мазепа кому герой — те предатели, и орден Иуды им на шею, и позор на их могилы!" — нервно заявил Соловьев в эфире канала "Россия 1".

Спич Соловьева можно посмотреть с 52-ой минуты эфира:

Напомним, ранее скандальные российские пропагандисты Сергей Доренко и Владимир Соловьев устроили публичную ссору.