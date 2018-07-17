"Объявите войну России". На росТВ кремлевский пропагандист цинично обратился к украинцам: видео

Высокопоставленный российский телепропагандист Владимир Соловьев решил покрасоваться перед зрителями и задал циничный вопрос: "Почему Украина не хочет объявить России войну?"

Все произошло в прямом эфире его программы на одном из федеральных аналов. Своеобразный "мастер-класс" цинизма Соловьев устроил как реакцию на категорическое утверждение политолога Василия Вакарова по поводу того, что Россия совершила вооруженную агрессию на востоке Украины. "Переводя на ваш язык: значит, Россия воюет с Украиной? Если совершили агрессию — значит, это война. Объявите России войну", — ухмыляясь, сказал ему в ответ Соловьев.

Вакаров немедленно возразил Соловьеву и сказал: "Украина не будет этого делать". "А почему? Потому что тогда не получите деньги от МВФ?" — продолжил свои циничные глумения телепропагандист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Соловьев выгнал гостя своей передачи из-за слов о погибшем в Сирии летчике, а также о том, что оппозиционер Алексей Навальный показал виллы и квартиры "телепропагандиста".