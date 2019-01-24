"Саечка за испуг": Путинский телепропагандист жестко разыграл украинского политолога - опубликовано видео

Вячеслав Ковтун и Владимир Соловьев / скриншот из YouTube

Одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев жестокого разыграл украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто выступает в его передачах.

Ролик с розыгрышем был опубликован на странице Соловьева в сервисе микроблогов Twitter.

В начале видео размещен фрагмент из передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в котором Ковтун называет министра энергетики РФ Александра Новака "предателем номер один" и требует занести его в списки. "Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну, и Ковтун сядет за клевету", — иронично отреагировал Соловьев.

Затем показывают мужчину в форме, проходящему по коридору к комнате, где сидит Ковтун и со словами: "Вам повесточка" — вручает политологу конверт. "Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь", — глумливо подписал ролик Соловьев.

#соловьевlive чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь. pic.twitter.com/MeSY0QVQJR — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 января 2019 г.

Напомним, ранее Соловьев выгнал гостя своей передачи из-за слов о погибшем в Сирии россиянина-летчике. Позднее российский оппозиционер Алексей Навальный уличил Соловьева в покупке в Италии виллы и автомобиля Maybach.