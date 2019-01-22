Российский пропагандист Соловьев купил еще одну виллу в Италии и автомобиль Maybach

Владимир Соловьев / Утро

У известного российского телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева обнаружили вторую виллу на итальянском озере Комо стоимостью в 1 млн евро.

Как сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, вилла была куплена в 2013 году, а в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach за 15 млн рублей.

Вилла, согласно материалам фонда, состоит из двух домов площадью 300 и 90 кв м. Сейчас рядом с виллой идет строительство бассейна.

Вот выписка из кадастра:

В сентябре 2017 года Фонд борьбы с коррупцией публиковал документы, подтверждающие владение Соловьевым другой виллой на озере Комо.

"Я не являюсь чиновником или госслужащим, которые должны отчитываться о своих доходах и недвижимости. "Я просто богат", – прокомментировал Соловьев расследование ФБК.

Ранее сообщалось, что Владимир Мазурин, архитектор из аннексированного россиянами полуострова Крым, одержал победу в суде над одиозным путинским телепропагандистом Дмитрием Киселевым. Мазурин возглавлял строительные работы на вилле Киселева в 2015-2016 годах. Всего он требовал от пропагандиста 5,8 млн рублей в качестве оплаты своих услуг. Судья частично удовлетворил требования Мазурина и постановил, чтобы Киселев выплатил архитектору 2,58 млн рублей. Представители телепропагандиста уже рассказали, что будут обжаловать решение суда.