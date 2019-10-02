"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова

Владимир Соловьев / Утро

Одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев предположил, что новый трек легендарного музыканта Бориса Гребенщикова "Вечерний м*дозвон" посвящен вовсе не ему, а президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такое мнение Соловьев высказал в комментарии порталу 360 предположил, что речь в ней может идти о президенте Украины.

Российский телепропагандист лишний раз в весьма скабрезном тоне напомнил, что Владимир Зеленский (во время своей карьеры комика) изображал этим самым музыкальным инструментом на фортепьяно".

"Может быть, конечно, господин Гребенщиков посвятил свою песню президенту Украины […]. О чем сейчас очень активно говорят американские СМИ", — с тоном издевки заявил Соловьев.

Напомним, ранее 29 сентября, легендарный музыкант Борис Гребенщиков, бессменный лидер культовой российской рок-группы Аквариум, выпустил новую песню "Вечерний м*дозвон", посвященную обобщенному типажу пропагандиста на росТВ.

