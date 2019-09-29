"У Соловьева рванет пукан атомным взрывом!": Гребенщиков представил новую песню "Вечерний м***звон"

Борис Гребенщиков записал новую песню / Фото: ТАСС

Легендарный музыкант Борис Гребенщиков, фронтмен российской группы "Аквариум" записал новую песню, посвященную собирательному образу российского пропагандиста. Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.

Песня Гребенщикова получила название "Вечерний м***звон" - вероятно, это отсылка на программу Вечерний Ургант на российском Первом канале. Самого телевизионного пропагандиста музыкант с иронией называет "подлинным тружеником наших времен": "Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос! Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак, и когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг".

В Сети бурно отреагировали на новую песню Гребенщикова.

"Прекрасно! Только мне кажется, мудозвон - круглосуточный!", - прокомментировал Кирилл Скварников.

"Где-то заплакал Соловьев....", - пишет Евгений Кудриков.

"Если Ваня пригласит БГ и эта песня будет в конце программы у Урганта, это будет самый крутой пример самоиронии, ну и у Соловьева рванет пукан атомным взрывом!", - считает Павел Кюлленен.

Напомним, в декабре 2019 года Андрей Макаревич привезет с концертом в Украину группу Машина Времени, и в 50-летие коллектива выступит в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.