В Украине высадится десант российских звезд с концертами

Андрей Макаревич и другие приедут в Киев / открытые источники

Российские артисты, которые не гастролировали в оккупированном Крыму, и имеют разрешение на въезд в Украину приедут с гастролями.

Такими артистами оказались именно те, кто заранее получил одобрение на выступления в Киеве и других городах, то есть, кто не нарушал украинское законодательство, сообщает КП.

Андрей Макаревич привезет с собой группу Машина Времени, и в 50-летие коллектива выступит в Киеве, Запорожье и Кривом Роге в декабре 2019.

Машина Времени в Киеве / kyivmaps

Среди звезд, которые приедут, певица Любовь Успенская. В ноябре она даст юбилейный концерт в Киеве, после чего отправится в Одессу, Харьков и Днепр. Последний раз ее концерт в украинской столице был почти восемь лет назад.

Любовь Успенская / постер

Все в том же ноябре в Украину приезжает Валерий Меладзе. Артист планирует собрать зал на 3700 мест. Его концерт назначен на тот же день, что и у Успенской, но в другом зале.

Валерий Меладзе / соцсети

Чтобы любители музыки не расслаблялись, в августе в Одессе выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также рэпер Noize MC.

Аквариум / соцсети

Известный сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий 12 июля даст специальный концерт на открытии Одесского международного кинофестиваля.

Но, не все русские звезды хорошо относятся к соседним странам, например, Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в Грузии, хотя группа и так редко бывала в Грузии - сложно сказать, что там так впечатлились ее творчеством.