"Пиз...": Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в Грузии

9 июля 2019, 16:49

Оскорбления грузинского ведущего Георгия Габинии вызвали бурление масс в России. Среди прочих, группа Ласковый май решила бойкотировать Грузию отменой своих концертов.

Группа Ласковый май, после концерта экс-солист Юрия Шатунова в Сочи, решила отказаться от концертов в Грузии.

Об этом сообщил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин на своей странице в Instagram не жалея матов и оскорблений в адрес не только Габуния, но и всех грузинов.

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"После слов этого подонка Габунии группа Ласковый май пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. И родила же какая-то пиз.. это чудовище! Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие убл*дки по земле ходят", - написал в сети гневную речь бывший продюсер Юрия Шатунова, который недавно выступал в оккупированном Донецке.

Ласковый Май
Ласковый Май / скриншот

При этом сложно сказать, чтобы Ласковый Май или Шатунов так часто ездили в Грузию с концертами. Вряд ли подобная выходка нанесет непоправимый ущерб бюджету Грузии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля журналист Рустави-2 Габуния в прямом эфире своей передачи P. S. 42 секунды покрывал матом Владимира Путина и его родителей. Нецензурные оскорбления привели к временному отстранению телеведущего "Рустави -2".

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