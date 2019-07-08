"Володя – п*зда моржовая": в Госдуме придумали наказание для Габунии и Грузии за непочтительность к Путину

Георгий Габуния – Россия придумала наказание ведущему Рустави 2 за "п*зду" для Путина

В Совете российской Госдумы призвали экстрадировать в Россию (для последующего суда) Георгия Габунию, который в эфире Рустави 2 оскорбил президента РФ Владимира Путина. В частности, из его уст прозвучало: "Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая".

"…все (на заседании Совета – ред.) сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии", — цитирует Интерфакс спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Но прежде чем российский суд "определит меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", журналиста нужно для начала экстрадировать на территорию РФ, уточнил российский депутат.

По словам Володина, после экстрадиции будет также принято решение, где Габунии отбывать срок – в Грузии или в России.

Стоит отметить, что многие пользователи с Сети усомнились в практической реализации такого призыва: по их мнению, Грузия не выдаст своего гражданина России, тем более, что грузинских законов тот не нарушал – по крайней мере, достаточно серьезных, чтобы его экстрадировать.

Кроме того, Госдума уже призвала правительство РФ запретить поставки в Россию грузинских вин, минеральной воды, а также денежные переводы между странами.

Напомним, после инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.