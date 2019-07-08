"Володя – п*зда моржовая": в Госдуме придумали наказание для Габунии и Грузии за непочтительность к Путину

Журналиста нужно для начала экстрадировать на территорию РФ, уточнил российский депутат.
В Совете российской Госдумы призвали экстрадировать в Россию (для последующего суда) Георгия Габунию, который в эфире Рустави 2 оскорбил президента РФ Владимира Путина. В частности, из его уст прозвучало: "Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая".
"…все (на заседании Совета – ред.) сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии", — цитирует Интерфакс спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Но прежде чем российский суд "определит меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", журналиста нужно для начала экстрадировать на территорию РФ, уточнил российский депутат.
По словам Володина, после экстрадиции будет также принято решение, где Габунии отбывать срок – в Грузии или в России.
Стоит отметить, что многие пользователи с Сети усомнились в практической реализации такого призыва: по их мнению, Грузия не выдаст своего гражданина России, тем более, что грузинских законов тот не нарушал – по крайней мере, достаточно серьезных, чтобы его экстрадировать.
Кроме того, Госдума уже призвала правительство РФ запретить поставки в Россию грузинских вин, минеральной воды, а также денежные переводы между странами.
Напомним, после инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.
После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".