Маты в адрес Путина: в Госдуме грозят Грузии эмбарго на вино и воду

В Госдуме отреагировали на маты в адрес Владимира Путина / "ТВ Центр"

В России рассмотрят вопрос введения эмбарго на вино и воду из Грузии в ответ на оскорбительные высказывания в эфире телеканала Рустави-2 в адрес президента РФ Владимира Путина, заявил руководитель фракции Единой России Сергей Неверов.

"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия", - подчеркнул он.

Неверов считает, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют россиянам находиться в этой стране в безопасности.

Напомним, ранее грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала Рустави-2 употребил в адрес Путина нецензурные выражения напомнив, что президент РФ является лидером страны-оккупанта.

После инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.