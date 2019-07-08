Маты в адрес Путина: в Госдуме грозят Грузии эмбарго на вино и воду

8 июля 2019, 14:55

В Грузии присутствуют русофобские настроения, утверждает Сергей Неверов.

Госдума
В Госдуме отреагировали на маты в адрес Владимира Путина / "ТВ Центр"

В России рассмотрят вопрос введения эмбарго на вино и воду из Грузии в ответ на оскорбительные высказывания в эфире телеканала Рустави-2 в адрес президента РФ Владимира Путина, заявил руководитель фракции Единой России Сергей Неверов.

"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия", - подчеркнул он.

Неверов считает, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют россиянам находиться в этой стране в безопасности.

Напомним, ранее грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала Рустави-2 употребил в адрес Путина нецензурные выражения напомнив, что президент РФ является лидером страны-оккупанта.

После инцидента журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.

Кто такой ведущий Георгий Габуния

Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.

До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.

Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".

Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

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Грузия маты Владимир Путин Госдума РФ Георгий Габуния
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