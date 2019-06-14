Сегодня Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на улице в Херсоне

Борис Гребенщиков / Фото: ТАСС

Легендарный музыкант Борис Гребенщиков выступит с концертом на улице города Херсон.

Это произойдет в пятницу, 14 июня, сообщил в социальной сети Facebook Павел Билецкий.

Ориентировочно бесплатный концерт для жителей города начнется в 13:00 по киевскому времени.

"Утро начинается с неожиданной встречи и новости! В планах было другое первое сообщение, но жизнь непредсказуема! Сегодня в 13:00 бесплатный концерт Бориса Гребенщикова на Суворова 8 возле Туристической кофейни ХерсON. Приходите и сообщите друзьям!", - сообщил Билецкий.

В настоящий момент Гребенщиков выступает в рамках тура к его 65-летию. Несколько концертов он даст в Украине.

14 июня в Херсоне пройдет уже официальный концерт БГ ККЗ Юбилейный, начало в 19:30. После этого лидер Аквариума посетит еще четыре украинских города, причем в столице будет выступать два дня подряд:

Борис Гребенщиков, концерты в Украине 2019:

14.06 - Херсон

- Херсон 15.06 - Одесса, Оперный театр

- Одесса, Оперный театр 17.06 - Днепропетровск

- Днепропетровск 19.06 - Харьков

- Харьков 20.06 - Киев, клуб "Carribian"

- Киев, клуб "Carribian" 21.06 - Киев, клуб "Carribian"

Изначально тур должен был состояться в декабре прошлого года, но из-за запрета на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет тур был отменен.