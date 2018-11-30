Украина запретила въезд в страну россиянам в возрасте от 16 до 60

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В связи с недавно введенным военным положением было решено закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством РФ, пребывающих в возрасте от 16 до 60 лет.

Такую информацию на совещании у президента Петра Порошенко озвучил руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает "РБК-Украина".

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил он.

Затем президент Порошенко отметил, что такая мера должна помешать РФ организоваывать частные армии на территории Украины.

"Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции", - подытожил он.

Напомним, накануне Госпогранслужба Украины официально закрыла въезд в аннексированный РФ полуостров Крым для иностранцев.

Кроме того, отдельно на пунктах пропуска на границе с полуостровом на Херсонщине ввели ограничение пропуска для российских граждан.

Затем в посольстве РФ пожаловались на массовые отказы россиянам во въезде в Украину.