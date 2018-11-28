В ГПСУ рассказали об ограничениях на границах из-за военного положения

Украинские пограничники / "Госпогранслужба"

Государственная пограничная служба заканчивает подготовку перечня ограничительных мер по пересечению гражданами границы Украины – из-за введения в отдельных областях страны военного положения.

"О моментах, которые будут задействованы во время военного положения можно будет говорить чуть позже, поскольку идет процесс применения правового режима, наработка документов, где будут определены все необходимые меры, в том числе и ограничительные меры по въезду и выезду", − цитирует главу пресс-службы ведомства Андрея Демченко портал "УН".

Однако Демченко не стал говорить какие конкретно меры пограничники будут применять в отношении граждан РФ, а лишь подчеркнул − "усилена граница с Россией и пограничный контроль".

Напомним, ранее сообщалось о том, что был опубликован второй, исправленный вариант, указа президента Петра Порошенко о военном положении в Украине.