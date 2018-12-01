Группа "Аквариум" перенесла тур по Украине из-за запрета вьезда россиянам

Борис Гребенщиков заявил, что концерты не отменяются, из перенесут / Фото: ТАСС

У группы "Аквариум" были запланированы 4 концерта в рамках юбилейного тура в честь 65-летия Гребенщикова, однако, мероприятия в Киеве (8 декабря), Запорожье (13 декабря), Днепре (14 декабря) и Харькове (17 декабря) не состоятся.

О переносе концертов из-за запрета на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет на своей странице в Facebook заявил лидер коллектива Гребенщиков. Хотя самому музыканту уже за 60, но его команда как раз попадает в "группу риска".

"Всем, кто хотел придти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!", - написал артист.

Концерты группы "Аквариум" не состоятся в декабре / https://www.facebook.com/grebenshikov/

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