Запрет на вьезд россиянам: концерты каких звезд оказались под угрозой срыва

Концерты Гребенщикова в Украине под вопросом / Фото: cosmo.ru

Концерты российских групп и исполнителей В Украине могут оказаться под угрозой из-за запрета на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Из-за этого в декабре могут не выступить такие культовые группы и исполнители, как "Аквариум" и Андрей Макаревич. Музыкантам уже за 60, но их команда как раз попадает в "группу риска".

У группы "Аквариум" были запланированы 4 концерта в рамках юбилейного тура в честь 65-летия Гребенщикова, однако, мероприятия в Киеве (8 декабря), Запорожье (13 декабря), Днепре (14 декабря) и Харькове (17 декабря) могут не состояться.

Кроме того, в столице на 22 декабря назначен концерт лидера группы "Машина Времени" Андрея Макаревича с джазовым коллективом "Your 5", его участники также моложе 60 лет, и находятся под угрозой.

1 декабря должен состояться концерт Скриптонита – хотя он и гражданин Казахстана, его коллектив из России.

Кроме того, под угрозой срыва и концерт группы Cream Soda 9 декабря, который должен состояться в арт-пространстве Mezzanine.

Могут не пустить в Украину и группу Little Big – их выступление запланировано на 9 декабря в клубе Stereo Plaza.

Также в Stereo Plaza 16 декабря должен выступить рэп-исполнитель Noize MC, на сайте клуба сообщили, что продажи билетов на выступление временно приостановлены.

Ранее Сергей Шнуров написал стих о запрете вьезда россиян в Украину.