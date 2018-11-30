Сергей Шнуров написал стих о запрете вьезда россиян в Украину / https://www.instagram.com/shnurovs/?hl=ru

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров стихом прокомментировал запрет Украины на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

На своей странице в Instagram 45-летний музыкант обратился к киевлянам, утверждая, что притяжение и взаимное влияние двух народов – украинцев и россиян никуда не исчезнет, и пообещал приехать в Украину, когда ему будет за шестьдесят.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят."

Напомним, накануне Госпогранслужба Украины официально закрыла въезд в аннексированный РФ полуостров Крым для иностранцев.

Кроме того, отдельно на пунктах пропуска на границе с полуостровом на Херсонщине ввели ограничение пропуска для российских граждан.

Ранее Сергей Шнуров пояснил свой отказ от поездок с концертами в Украину.