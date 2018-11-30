Сергей Шнуров написал стих о запрете вьезда россиян в Украину

Лидер "Ленинграда" утверждает, что притяжение и взаимное влияние двух народов не исчезнет.
Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров стихом прокомментировал запрет Украины на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
На своей странице в Instagram 45-летний музыкант обратился к киевлянам, утверждая, что притяжение и взаимное влияние двух народов – украинцев и россиян никуда не исчезнет, и пообещал приехать в Украину, когда ему будет за шестьдесят.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:
"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят."
Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
Напомним, накануне Госпогранслужба Украины официально закрыла въезд в аннексированный РФ полуостров Крым для иностранцев.
Кроме того, отдельно на пунктах пропуска на границе с полуостровом на Херсонщине ввели ограничение пропуска для российских граждан.
Ранее Сергей Шнуров пояснил свой отказ от поездок с концертами в Украину.