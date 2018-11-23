Шнуров пояснил свой отказ от поездок с концертами в Украину

Сергей Шнуров не планирует выступать в Украине / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров заявил, что не хочет ехать с концертами на территорию Укрианы, поскольку это плохо воспримут, как российские, так и украинские слушатели.

"Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после", - сказал он в интервью журналу "Россия в глобальной политике".

Певец добавил, что современным исполнителям не следует поддаваться "политическим ветрам" и непременно поддерживать связи с соседней страной.

Отвечая на вопрос журналиста о поездках в Украину, Шнуров риторически спросил: "Зачем мне это?"

Как ранее сообщалось, Шнуров сочинил матерное стихотворение о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".