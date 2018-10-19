"Мыльте, граждане, веревки": Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне

Музыкант отметил, что россиян "давно послали нах*й".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".
Новое стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram. Он высмеял заявление Путина, отметив, что россиян "давно послали нах*й", и все, что им остается делать, - "мылить веревки тихо и не вереща".
Полный текст стиха:
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти с*ки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали нах*й,
Если кто не замечал.
Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.
Подписчики музыканта бурно отреагировали на такой стих, согласившись со строками Шнурова.
"Отличный смелый стих! Спасибо!", "Не в бровь, а в глаз", "Он готов даже начать ядерную войну... Не думая о своем народе... Самое главное показать всему миру кузькину мать! Ебл*н просто фееричный", - писали юзеры.
Также заявление Путина стало темой для многочисленных фотожаб и карикатур.
Ранее Сергей Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол".