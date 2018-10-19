"Мыльте, граждане, веревки": Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне

Сергей Шнуров написал новый стих / Instagram

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".

Новое стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram. Он высмеял заявление Путина, отметив, что россиян "давно послали нах*й", и все, что им остается делать, - "мылить веревки тихо и не вереща".

Полный текст стиха:

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти с*ки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали нах*й,

Если кто не замечал.

Подписчики музыканта бурно отреагировали на такой стих, согласившись со строками Шнурова.

"Отличный смелый стих! Спасибо!", "Не в бровь, а в глаз", "Он готов даже начать ядерную войну... Не думая о своем народе... Самое главное показать всему миру кузькину мать! Ебл*н просто фееричный", - писали юзеры.

Также заявление Путина стало темой для многочисленных фотожаб и карикатур.

Ранее Сергей Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол".