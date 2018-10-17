"Боже, дай нам больше по*изма": Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол"

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение о конфликте православных церквей.

Стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram.

Музыкант назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины, "дележом благодати".

Полный текст стихотворения:

Сам себя не узнаю.

Ты видишь, Люсь.

Не бухаю третий день уже!

То поклоны бью, то помолюсь

Бог, услышь! Я твой же протеже!

Православные ребята, христиане

Поделили в Минске благодать.

Но не выйдет море, гром не грянет

И других последствий не видать.

Может где-то е*нется ракета

Или загорится дом жилой,

Нам ведь, братцы, не в новинку это,

Тем кто в семьдесят уже не пожилой.

Тю, у них опять случилась схизма,

Обух цел, но лупит та же плеть.

Боже, дай нам больше по*уизма,

Чтобы всю х*йню преодолеть.

"Шнур как же ты справедливо сочиняешь!!!" "Золотые слова", "Красава, сказано сильно!!!" "Последние две строчки, теперь мой девиз по жизни!" "Последние две строчки нужно в каждую молитву просто", "Нельзя говорить о Боге и при этом материться!" - комментируют пост подписчики Шнурова.

Накануне Священный Синод РПЦ после заседания в Минске принял решение разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Ранее в Сети состоялась официальная премьера клипа на совместную песню Шнурова и Леонида Агутина "Какая-то фигня", ставшую саундтреком к новому комедийному фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".