"Боже, дай нам больше по*изма": Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол"

17 октября 2018, 06:58

Музыкант назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске "дележом благодати".

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение о конфликте православных церквей.

Стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram.

Музыкант назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины, "дележом благодати".

Полный текст стихотворения:

Сам себя не узнаю.

Ты видишь, Люсь. 

Не бухаю третий день уже! 

То поклоны бью, то помолюсь 

Бог, услышь! Я твой же протеже! 

Православные ребята, христиане 

Поделили в Минске благодать. 

Но не выйдет море, гром не грянет 

И других последствий не видать. 

Может где-то е*нется ракета 

Или загорится дом жилой, 

Нам ведь, братцы, не в новинку это, 

Тем кто в семьдесят уже не пожилой. 

Тю, у них опять случилась схизма, 

Обух цел, но лупит та же плеть. 

Боже, дай нам больше по*уизма, 

Чтобы всю х*йню преодолеть.

Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь. Не бухаю третий день уже! То поклоны бью, то помолюсь Бог, услышь! Я твой же протеже! Православные ребята, христиане Поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет И других последствий не видать. Может где-то ёбнется ракета Или загорится дом жилой, Нам ведь, братцы, не в новинку это, Тем кто в семьдесят уже не пожилой. Тю, у них опять случилась схизма, Обух цел, но лупит та же плеть. Боже, дай нам больше похуизма, Чтобы всю хуйню преодолеть.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Шнур как же ты справедливо сочиняешь!!!" "Золотые слова", "Красава, сказано сильно!!!" "Последние две строчки, теперь мой девиз по жизни!" "Последние две строчки нужно в каждую молитву просто", "Нельзя говорить о Боге и при этом материться!" - комментируют пост подписчики Шнурова.

Накануне Священный Синод РПЦ после заседания в Минске принял решение разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Ранее в Сети состоялась официальная премьера клипа на совместную песню Шнурова и Леонида Агутина "Какая-то фигня", ставшую саундтреком к новому комедийному фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".

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РПЦ Сергей Шнуров автокефалия УПЦ
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