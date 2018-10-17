"Боже, дай нам больше по*изма": Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол"

Музыкант назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске "дележом благодати".
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение о конфликте православных церквей.
Стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram.
Музыкант назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины, "дележом благодати".
Полный текст стихотворения:
Сам себя не узнаю.
Ты видишь, Люсь.
Не бухаю третий день уже!
То поклоны бью, то помолюсь
Бог, услышь! Я твой же протеже!
Православные ребята, христиане
Поделили в Минске благодать.
Но не выйдет море, гром не грянет
И других последствий не видать.
Может где-то е*нется ракета
Или загорится дом жилой,
Нам ведь, братцы, не в новинку это,
Тем кто в семьдесят уже не пожилой.
Тю, у них опять случилась схизма,
Обух цел, но лупит та же плеть.
Боже, дай нам больше по*уизма,
Чтобы всю х*йню преодолеть.
Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь. Не бухаю третий день уже! То поклоны бью, то помолюсь Бог, услышь! Я твой же протеже! Православные ребята, христиане Поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет И других последствий не видать. Может где-то ёбнется ракета Или загорится дом жилой, Нам ведь, братцы, не в новинку это, Тем кто в семьдесят уже не пожилой. Тю, у них опять случилась схизма, Обух цел, но лупит та же плеть. Боже, дай нам больше похуизма, Чтобы всю хуйню преодолеть.
"Шнур как же ты справедливо сочиняешь!!!" "Золотые слова", "Красава, сказано сильно!!!" "Последние две строчки, теперь мой девиз по жизни!" "Последние две строчки нужно в каждую молитву просто", "Нельзя говорить о Боге и при этом материться!" - комментируют пост подписчики Шнурова.
Накануне Священный Синод РПЦ после заседания в Минске принял решение разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.
Ранее в Сети состоялась официальная премьера клипа на совместную песню Шнурова и Леонида Агутина "Какая-то фигня", ставшую саундтреком к новому комедийному фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".