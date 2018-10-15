Шнуров и Агутин выпустили клип на совместную песню

Сергей Шнуров и Леонид Агутин / Комсомольская правда

В Сети состоялась официальная премьера клипа лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и поп-певца Леонида Агутина на их совместную композицию "Какая-то фигня", вошедшую в саундтрек к новому комедийному фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".

В съемках клипа приняли участие и сами музыканты, и актеры, снявшиеся в ленту — Алексей Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов.

"Режиссером выступил режиссер картины Евгений Шелякин", — написал на Facebook Гуськов, исполнивший в картине роль главного героя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, а Леонид Агутин снялся для глянца со взрослыми красавицами-дочерьми.