Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото

Лидер группы "Ленинград" описал полученный удар в стихотворной форме.
Известный российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Интернете пожаловался, что получил в глаз от подписчика.
Артист "пострадавший очень сильно", говорится на его странице в Instagram.
Исполнитель описал удар в глаз в стихотворной форме:
"Подкатил ко мне подписчик,
В возмущении диком,
Кулаками машет, свищет.
Я, мол, — "отвали-ка".
Он — "где фотки, в Инсте, с*ка?
Где стихи? Их нету!
Будет, блядь, тебе наука!"
И *бнул по *блету.
Так, вот, с помощью насилья,
Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно,
Даже вероломно".
Также рокер опубликовал фотографию, на которой на его лице под глазом виден синяк.
Ранее сообщалось, что скандальный российский рэп-исполнитель Вячеслав Машнов (Гнойный), записал трек с оскорблениями, посвященный разводу Сергея Шнурова с супругой Матильдой. Напомним, лидер "Ленинграда" официально развелся с женой 15 августа.