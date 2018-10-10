Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото

Сергей Шнуров сообщил, что его ударил подписчик / instagram.com/shnurovs

Известный российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Интернете пожаловался, что получил в глаз от подписчика.

Артист "пострадавший очень сильно", говорится на его странице в Instagram.

Исполнитель описал удар в глаз в стихотворной форме:

"Подкатил ко мне подписчик,

В возмущении диком,

Кулаками машет, свищет.

Я, мол, — "отвали-ка".

Он — "где фотки, в Инсте, с*ка?

Где стихи? Их нету!

Будет, блядь, тебе наука!"

И *бнул по *блету.

Так, вот, с помощью насилья,

Я вернулся в лоно,

Пострадавший очень сильно,

Даже вероломно".

Также рокер опубликовал фотографию, на которой на его лице под глазом виден синяк.

Сергей Шнуров сообщил, что его ударил подписчик / instagram.com/shnurovs

Ранее сообщалось, что скандальный российский рэп-исполнитель Вячеслав Машнов (Гнойный), записал трек с оскорблениями, посвященный разводу Сергея Шнурова с супругой Матильдой. Напомним, лидер "Ленинграда" официально развелся с женой 15 августа.