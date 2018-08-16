Сергей Шнуров официально развелся

Сергей Шнуров и Матильда официально развелись / Instagram Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 15 августа официально развелся с супругой Матильдой Шнуровой.

Поделилась этой новостью Матильда, показав свидетельство о расторжении брака на своей странице в Instagram в Insta-сториз.

Экс-супруга Шнурова обьяснила, что таким образом хотела прекратить все слухи и домыслы на эту тему.

"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать личную жизнь ", - написала Матильда.

К слову, экс-жена лидера группы оставила себе его фамилию.

Матильда Шнурова показала свидетельство о расторжении брака / instagram.com/mshnurova

Ранее Сергей Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм.