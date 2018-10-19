"Они просто сдохнут": в Сети ответили яркими фотожабами на заявление Путина о ядерной войне

Президент России Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил о том, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", —заявил российский лидер.

Отметим, что это заявление Путина стало темой для многочисленных фотожаб и карикатур.

Напомним, ранее российский социолог Игорь Эйдман потроллил слова Путина о ядерном оружии.