"Не беда, что всем россиянам скоро хана": эксперт потроллил слова Путина о ядерном оружии

Социолог высмеял слова Владимира Путина о применении против России ядерного оружия / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман потроллил заявление президента РФ Владимира Путина о применении против страны ядерного оружия — "утешил отец родной население — не беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем".

Глава России, видимо, одержим танатос (влечение к смерти — понятие психоанализа, введенное в оборот австрийским психологом Зигмундом Фрейдом) и зовет россиян к себе в клуб самоубийц-патриотов, написал эксперт в Facebook.

"Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство:) (цитата из песни, прозвучавшей в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" — Ред.)...", — отметил автор.

/ Скриншот с facebook.com/Игорь Эйдман

Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против РФ, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".