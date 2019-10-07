"Путинский пуделек" Венедиктов обнародовал оригинальный текст "формулы Штайнмайера"

Венедиктов обнародовал оригинальную "формулу Штайнмайера" / Эхо Москвы

Никакого документа под названием "формула Штайнмайера" не существует, заявил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, который ранее подтвердил, что Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся в октябре."Самое главное в этой формуле, что там нет никакого Штайнмайера. Все попытки получить от Штайнмайера какую-то конкретику, что имеется в виду, не увенчались успехом. Ни германские СМИ, ни украинские СМИ, ни российские СМИ [этого не выяснили]. И совсем недавно Штайнмайер встречался с иностранными лидерами, когда шел процесс вот этой акцептации формулы. Значит, надо смотреть на то, что Штайнмайер… Если это он. Мы не знаем. Мы от него этой формулы не слышали. Никто от него в публичном поле… Только в пересказе [главы МИД РФ] Сергея Лаврова эту формулу слышали. То есть нет никакого документа", – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы 5 октября.

А уже утром 7 октября, Венедиктов, которого называют за глаза "путинский пуделек", в своем телеграм канале опубликовал полный текст самой первой "формулы Штаймайера" со ссылкой на Гордон.

"Вот она -"формула Штанмайера", - сообщил Венедиктов, и опубликовал полный текст письма Штаймайера, адресованное Сергей Лаврову и Павлу Климкину 28 ноября 2015 года.

"Его превосходительству

министру иностранных дел

Российской Федерации

господину Сергею Викторовичу Лаврову,

Москва

Его превосходительству

министру иностранных дел Украины

господину Павлу Климкину,

Киев

Берлин/Париж, 28 ноября 2015 года

Уважаемый Сергей, уважаемый Павел!

Мы хотели бы высказаться по поводу недавних писем Сергея и нашего письма вам от 10 ноября, написанного по результатам нашей конструктивной встречи в Берлине 6 ноября.

Во-первых, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз высказать нашу глубокую обеспокоенность текущей ситуацией вдоль линии разграничения. Происходящие нарушения режима прекращения огня могут привести к дальнейшей эскалации и подорвать весь процесс. Поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. На нашей последней встрече мы достигли полного согласия в том, что прекращение огня должно строго соблюдаться. В связи с чем мы еще раз напоминаем о нашем соглашении о том, что стороны срочно выполняют, до начала декабря, отвод тяжелого вооружения, согласовывают условия разминирования и обеспечивают полный доступ для мониторинга СММ в соответствии с мандатом СММ.

Как было согласовано в Берлине и изложено в нашем письме, стороны ставят перед собой задачу согласовать в рамках политической подгруппы механизм местных выборов и представить согласованный результат до нашей следующей встречи в декабре. Такие выборы станут важным шагом вперед для политического процесса и для начала финальной фазы минского процесса. Мы с беспокойством отмечаем, однако, что соответствующие позиции сторон далеки друг от друга. Вот почему мы решительно поддерживаем инициативу посла Мореля провести встречу политической подгруппы, чтобы стороны договорились о компромиссном пакете.

Очевидно, что механизм выборов должен быть привязан к соответствующим положениям Пакета Мер. Во-первых, п. 12 определяет формат дискуссий: вопросы, касающиеся местных выборов, должны обсуждаться при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По этой причине представители этих районов принимали участие в политической подгруппе с момента ее создания и снова будут участвовать во встречах с 29 ноября по 2 декабря. Во-вторых, п. 4 определяет порядок переговоров: местные выборы будут проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ под мониторингом БДИПЧ. Ключевые положения стандартов ОБСЕ отражены в "Документе копенгагенской встречи конференции по человеческому измерению СБСЕ" от 1990 года.

Кроме того, обсуждение проекта специального закона о местных выборах также должно проводиться в той последовательности, которая была определена главами государств и правительств на саммите в Париже 2 октября и была подтверждена министрами [иностранных дел] в Берлине 6 ноября.

Эта последовательность сводится к следующему:

- Выборы, объявленные в одностороннем порядке лидерами сепаратистов, должны быть отменены и согласованы с украинскими властями;

- Проект закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должен быть подготовлен политической подгруппой как можно скорее и одобрен Радой спустя четыре недели;

- Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны быть проведены через 90 дней после принятия закона о выборах;

- Кандидаты на этих выборах должны получить неприкосновенность;

- В результате этих выборов должна вступить в силу амнистия;

- Закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен вступить в силу в день выборов на временной основе. Он вступит в силу на постоянной основе после оценки выборов со стороны наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на соответствие международным стандартам, а также на соответствие национальному законодательству.

Попытки подготовки проектов предложений вне упомянутых рамок и положений являются недопустимыми и задерживающими маневрами, которые подрывают доверие между сторонами. Настало время провести переговоры на высшем уровне на условиях, которые мы коллективно согласовали, а также время для конкретного обсуждения сторонами проекта текста.

Чтобы возобновить дискуссию и для скорейшего разрешения ситуации мы хотели бы поделиться нашим пониманием вопросов, которые ждут решения, и пространства для компромиссов по этим вопросам.

Во-первых, по поводу избирательных прав. Стандарты ОБСЕ предусматривают, что внутренне перемещенные лица и беженцы, которые раньше жили в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут иметь право избирать и быть избранными на этих выборах. Для того, чтобы включить в число избирателей внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые живут за пределами ОРДЛО, должны быть предприняты практические шаги.

Во-вторых, по поводу роли СМИ. Стороны должны в соответствии с Копенгагенским документом однозначно подтвердить, что не будет никаких законодательных или административных препятствий для работы СМИ и для доступа к СМИ на недискриминационной основе.

В-третьих, о роли политических партий и выдвижении кандидатов. Право граждан претендовать на выборные политические или общественные должности индивидуально или в качестве представителей политических партий должно быть гарантировано без дискриминации. В этом контексте стандарты ОБСЕ предусматривают гарантии возможности граждан баллотироваться как независимым кандидатам или в рамках партийного списка.

Следующее. Что касается организации выборов. Полномочия Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий низшего уровня должны быть сбалансированы обоюдно приемлемым способом, который не подрывал бы эффективность организации выборов. Могут быть рассмотрены несколько вариантов, например создание временной местной избирательной комиссии или совместных избирательных комиссий. Эти комиссии также могут включать в себя представителей от местных общественных организаций и политических движений.

И последнее. По вопросу о наблюдении и безопасности. Мы ожидаем наблюдения БДИПЧ на этих выборах, которому будет предшествовать миссия БДИПЧ, которая оценит безопасность. Также мы ожидаем явную приверженность сторон к обеспечению защиты и безопасности обстановки без запугивания, что позволит гарантировать порядок во время процесса голосования. Мы ожидаем полного сотрудничества с миссией оценки безопасности БДИПЧ в качестве первого шага, полный и неограниченный доступ должен быть предоставлен специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, включая все районы, прилегающие к государственной границе.

Мы очень надеемся, что наработки "Минска" теперь будут конструктивно развиты в соответствии с описанным выше и для других аспектов местных выборов, как обсуждалось в политической подгруппе. Поэтому мы отправим копию этого письма координатору политической подгруппы как ориентир для рамочного обсуждения и предлагаем вам также передать копии вашим представителям для информации и обсуждения.

Искренне ваши,

д-р Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия,

Лоран Фабиус, министр иностранных дел и международного развития Французской Республики", - сказано в сообщении Венедиктова.

Читайте также"Дякуны, кто против мира – на фронт": в Киеве собралось "вече" из-за "формулы Штайнмайера" - видеоНапомним, ранее Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".