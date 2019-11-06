"Швырнул документы": Климкин рассказал о стычке с Лавровым

Сергей Лавров и Павел Климкин / Скриншот

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перепалке в российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам экс-главы украинского МИД, инцидент произошел в Минске.

Климкин утверждает, что Лавров позволял себе повышать голос во время разговора. Кроме того, российский дипломат отказывался обсуждать обмен удерживаемых лиц.

"Швырнул в него документы, но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных", - заявил бывший руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

При этом он считает Лаврова очень циничным человеком, но не ожидал, что глава МИД РФ позволит себе "так говорить" при представителях Германии и Франции. Климкин объяснил поведение Лаврова попыткой отвлечь внимание дипломатов, чтобы переговоры вели только главы государств.

Напомним, что бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса ударит по югу нашей страны.