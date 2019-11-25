Украинский "Штирлиц" рассказал о планах Кремля захватить еще две области Украины

Матюха / Скриншот

Вернувшийся в Украину после пяти лет работы под прикрытием на ныне временно оккупированной территории Донбасса украинский разведчик Эдуард Матюха, сообщил о том, что Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия".

По словам Матюхи, план возрождения проекта обсуждался в 2018 году, и Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

"В прошлом году возобновление проекта "Новороссия" рассматривалось. Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", – сказал Матюха, передает ТСН.

Кроме того, украинский разведчик, выполнявший диверсионную миссию в "ДНР", сообщил, что Россия может попробовать провести референдум о присоединении ОРДЛО после раздачи паспортов на Донбассе.

"Это будет еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса", ­– уточнил Матюха.

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Как сообщал Главред, в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ Эдуард Матюха. В свое время он даже был "народным мэром" оккупированной Горловки. Пять лет Матюха провел без семьи. Его супруга ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов.