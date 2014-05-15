В Горловке на митинге из 100 человек "избрали" нового мэра

В Горловке вчера, 14 мая, митинг, на который собрались около 100 человек "избрал" нового "народного мэра" – Эдуарда Матюху.

Об этом сообщает сайт Gorlovka.ua.

Матюху провозгласили мэром во время митинга у стен горсовета, на который собралось чуть более сотни участников.

Сапунов "сложил свои полномочия" – это решение собравшиеся приветствовали криками "ура". Секретарь митинга, девушка, назвавшаяся Викторией, объявила Эдуарда Матюху "и.о. городского головы Горловки" непризнанной "Донецкой народной республики".

Своим "избирателям" Матюха пообещал, что "не будет развивать культ" и поддержит "стабильность".

Во вторник террористы под дулами автоматов заставили мэра Горловки Евгения Клепа написать заявление о сложении полномочий.

Больше о ходе АТО и событиях на востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".