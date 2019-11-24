  1. Главная
  3. Украина

Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ

24 ноября 2019, 20:47

Эдуард Матюха в свое время даже был "народным мэром" оккупированной Горловки.

Матюха
Эдуард Матюха / Скриншот

Более 5 лет на неподконтрольной территории Донбасса выполнял задание украинский разведчик Эдуард Матюха, который в свое время даже был "народным мэром" оккупированной Горловки.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Главной рекомендацией Матюхи для кураторов донецких террористов из Госдумы была статья на сайте Миротворец, передает ТСН.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказывает разведчик.

Читайте такжеРазведчики ВСУ смачно жахнули по террористам на Донбассе: яркое видеоВ мае 2014 года в Горловке Матюха выполнял крупное задание ГУР: его выбрали "исполняющим обязанности мэра", что даже привело к конфликту между боевиками.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказывает он.

После этого Матюха стал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией. Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович.

"Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - говорит он.

Читайте такжеВ Киеве подорвали авто украинского разведчика: момент взрыва попал на видео

Разведчик также видел, как готовилось фальшивое волеизъявления народа Донбасса в 2014 году.

"Я, первый секретарь Горловского горкома Коммунистической партии, был приобщен к этому, и делалось это, как всегда делалось на Донбассе, берется эти две руки, вставляются две ручки и пишется разными почерками и цветами. Мне нужно собрать 1100. Был план, надо было выполнять задания Российской Федерации, сели трое, потом, кто приходил, говорили, подпиши одной рукой, а затем другой рукой, подписали", - рассказывает Матюха.

Читайте такжеНа Донбассе пропал без вести украинский разведчикОн также добавил, что в прошлом году возобновление проекта Новороссия рассматривалось в Кремле.

"Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Отметим, что пять изнурительных лет он провел без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов.

Напомним, ранее украинский разведчик Дмитрий Гержан (позывной Тритон), рассказал подробности спецоперации по переправке боевика Владимира Цемаха в Украину.

Донбасс ДНР Горловка разведчик ГУР Украина Эдуард Матюха
Сейчас вы просматриваете новость «Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:16
Детское Евровидение 2019: стало известно, кто выиграл конкурс
20:58
"Переломы и кома": стало известно о состоянии пострадавших в ДТП детей Кулебы
20:50
Танці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019 Видео
20:47
Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ
20:31
"Бессмысленная": Комаровский развеял миф о "бабушкином" источнике кальция Видео
20:02
Атакуют ежедневно: Загороднюк рассказал о киберагрессии из РФ
19:59
Гороскоп на завтра: кому светят признания, а кого могут кинуть
19:56
Жуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварии Видео
19:38
"Вакцин уже нет": озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппом
19:10
"Топить за Рашу из Европы": украинский журналист поставил на место пропагандиста Шария
19:05
"Сажать людей за лайки": российский политик рассказал о новой подлости Путина
18:54
Динамо уверенно переиграло Мариуполь
18:35
Глава Таможенной службы рассказал о советах Хорошковского
18:27
"Явно на красный поехал": в Сети появилось видео жуткой аварии с детским омбудсменом Видео
18:20
Х-фактор 10: список участников - кто прошел на прямой эфир Видео
17:45
"Убиваем друг друга": экс-нардеп Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
17:26
Уполномоченный президента по правам ребенка попал в жуткое ДТП: первые детали Фото
17:04
"Придется заплатить": в России оштрафовали Шнура и Noize MC за мат Видео
17:00
Маникюр зима 2020 – красивый маникюр голубой с геометрией и вязаные ногти - 32 фото Фото Видео
16:58
Менять таблички - не главное: Бородянский высказался о декоммунизации
16:50
Динамо - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча Видео
16:33
"Кошмарят Европу и Африку": в Госдуме ответили на обвинения Хомчака
16:05
Умер звезда театра и кино Давид Бабаев: фильмография и знаменитые роли Фото Видео
16:05
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
16:00
"Имеют право": расхрабрившаяся Поклонская заступилась за Ротару
15:36
"Достойный уровень жизни": в Слуге народа объяснили низкий прожиточный минимум
15:26
В Белграде назвали фирму, причастную к поставке сербского оружия на Донбасс Фото
15:02
"Еще один долб*еб": в аэропорту Минска сцепились Игорь Крутой и Николай Басков Видео
14:35
"Я устал, я ухожу": советник Путина рассказал, когда состоится транзит власти в России
14:31
"Убийство российских детей": в Сербии сделали неожиданное заявление по Донбассу
14:22
"Гадя, раздели постель с колхозником – полегчает": "безработную" Савченко отхлестали в Сети из-за земли Видео
14:00
Каре на первом месте: самые модные варианты стрижки каре на 2020 год - 33 фото Фото
13:57
Каждый нардеп обойдется украинцам в 350 тыс. гривен: куда пойдут деньги
13:56
"Ущипнуть ЕС": в РФ огрызнулись в адрес США из-за Северного потока–2
13:37
Удар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском море
13:28
Оторвало ухо и разнесло пальцы: снайперы Путина хотят отрезать ВСУ от Зайцево Видео
12:53
Эпоха "звездных войн" уже началась мнение
12:47
Провал на выборах 2019: экс-глава АП Райнин назвал ключевую ошибку Порошенко
12:25
Пилоту стало плохо: в России - серьезное ЧП с пассажирским самолетом
12:04
"Усатый деятель отомстил": в Беларуси схватили журналиста, причастного к фильму о Лукашенко Видео
11:51
Львов превратился в каток: зафиксировано полсотни ДТП, травмированы почти 300 пешеходов Видео
11:25
Символический жест или катастрофический удар? Эксперт рассказал, бьют ли санкции по России
11:15
"Кошмарить Европу и Африку": Хомчак объяснил, как можно вернуть Крым
10:55
Празднование Рождества в Украине: Епифаний сделал важное заявление Видео
10:45
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
10:34
Наступить на горло России: в США нашли способ остановить Северный поток-2
10:22
Год Крысы: в каком цвете встречать Новый год 2020
09:50
Может ли Украина отказаться от кредитов МВФ к 2023 году мнение
09:47
Влиятельный британский журнал опубликовал карту Украины без Крыма
09:25
Мягкая и малоснежная: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять