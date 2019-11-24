Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ

Эдуард Матюха / Скриншот

Более 5 лет на неподконтрольной территории Донбасса выполнял задание украинский разведчик Эдуард Матюха, который в свое время даже был "народным мэром" оккупированной Горловки.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Главной рекомендацией Матюхи для кураторов донецких террористов из Госдумы была статья на сайте Миротворец, передает ТСН.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказывает разведчик.

Читайте такжеРазведчики ВСУ смачно жахнули по террористам на Донбассе: яркое видеоВ мае 2014 года в Горловке Матюха выполнял крупное задание ГУР: его выбрали "исполняющим обязанности мэра", что даже привело к конфликту между боевиками.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказывает он.

После этого Матюха стал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией. Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович.

"Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - говорит он.

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Разведчик также видел, как готовилось фальшивое волеизъявления народа Донбасса в 2014 году.

"Я, первый секретарь Горловского горкома Коммунистической партии, был приобщен к этому, и делалось это, как всегда делалось на Донбассе, берется эти две руки, вставляются две ручки и пишется разными почерками и цветами. Мне нужно собрать 1100. Был план, надо было выполнять задания Российской Федерации, сели трое, потом, кто приходил, говорили, подпиши одной рукой, а затем другой рукой, подписали", - рассказывает Матюха.

Читайте такжеНа Донбассе пропал без вести украинский разведчикОн также добавил, что в прошлом году возобновление проекта Новороссия рассматривалось в Кремле.

"Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Отметим, что пять изнурительных лет он провел без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов.

Напомним, ранее украинский разведчик Дмитрий Гержан (позывной Тритон), рассказал подробности спецоперации по переправке боевика Владимира Цемаха в Украину.