"Поднял ногу, бл*дь, оторвало": разведчик рассказал, как "посылку"-Цемаха выводили через минное поле

10 сентября 2019, 15:33

Группа разведчиков возвращалась с Владимиром Цемахом по минному полю.

Дмитрий Гержан
Дмитрий Гержан потерял ногу во время операции по переправке Владимира Цемаха / Скриншот/СТБ

Украинский разведчик Дмитрий Гержан (позывной Тритон), который потерял ногу во время операции по переправке боевика Владимира Цемаха с оккупированной территории Донбасса, рассказал подробности спецоперации.

Боец 74-го отдельного разведбата ВСУ подчеркнул, что группа разведчиков возвращалась с захваченным Цемахом по минному полю. По его словам, погибший во время операции командир группы Александр Колодяжный подорвался на противопехотной мине, запрещенной международными конвенциями.

Сам Гержан лишился ноги после того, как тоже подорвался, пытаясь помочь своему командиру.

"Я откатился назад, поднял ногу, говорю: "Бл*дь, оторвало", - рассказал Тритон в интервью СТБ.

Отметим, что на профессиональном языке разведчики назвали Цемаха "посылка" или "тело".

"Хотел помочь подорвавшемуся на ПМН Александру Колодяжному, но сам подорвался и потерял ногу. Правда, рассказывает об этом с улыбкой… Если бы не эти ребята, обмен мог и не состоятся, а он говорит: мы просто делали свою работу, не знали кого вывозим, сказали только, что „посылка" важная", — добавила журналист Алена Лунькова в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
разведчики Мины ВСУ Владимир Цемах Дмитрий Гержан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:08
В новой Раде "спалили" первого депутата на кнопкодавстве: видеодоказательство
16:07
Помогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителя Фото Видео
16:03
"Мало п*зды дали": в Днепре жестко проучили живодера, мучившего собак Фото
15:56
"Спасибо оболтусу пораженко": Сенцов вспомнил, как его искушали предательством Видео
15:52
Сенцов рассказал об освобождении Крыма и о роли в ней Путина
15:50
"Сгорели заживо": в Марьинке случилось жуткое ЧП, опубликованы фото Фото
15:41
"Я за свободу слова": Зеленский пообещал не закрывать телеканалы Видео
15:38
У Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и Zik
15:34
Известный российский пловец умер чрез два дня после соревнований
15:33
"Поднял ногу, бл*дь, оторвало": разведчик рассказал, как "посылку"-Цемаха выводили через минное поле Видео
15:27
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
15:24
Супрун рассказала, как сострила на встрече с Зеленским
15:17
Сергей Притула нашел российскую пропаганду в украинском образовании
15:06
Бывшего узника Кремля Сенцова выдвинут на Нобелевскую премию мира Видео
14:55
В новую Раду – с новой прической: Тимошенко шокировала сеть мрачным видом
14:55
"Будем ограничивать в свободных днях": на Ровенщине Зеленский ласково пригрозил бизнесменам Видео
14:39
Голкипер сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити
14:35
Газовый гигант прижат к стенке: Газпром вынудили сохранить транзит через Украину Видео
14:22
Во Львове сменился главный тренер
14:03
"Тупые журналисты": Кольченко рассказал о Цемахе и поджоге офиса Единой России Видео
13:58
У Путина ответили на вопрос о сроках нового обмена пленными с Украиной Видео
13:46
Зеленский представил нового главу Ровенской облгосадминистрации Видео
13:43
Х-Фактор 2019: Святослав Вакарчук прошел на кастинги как участник шоу Видео
13:40
Дело Крысина: суд оставил за решеткой "титушку"-убийцу журналиста Веремия Видео
13:34
Эксперт рассказал, к чему приведет принятый с нарушениями Радой закон об импичменте
13:26
Моська лает на Слона: Сюмар поставила ультиматум Слуге народа Видео
13:15
Вопрос открыт: Сенцов намекнул на возможное будущее в политике
13:08
Каннибализм - не шутка: в России телеведущий-медик разрешил есть человеческое мясо
12:52
Pianoбой пиарит протеже Ивана Дорна в клипе Перша леді Видео
12:47
Поезд в огне: на Волыни прямо на ходу вспыхнул состав с пассажирами Видео
12:46
"Только на танках": Сенцов назвал условие возвращения в Крым Видео
12:39
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку с поста главы совета директоров
12:29
Ударили "очередью": ГБР вызвало Порошенко на четыре допроса Видео
12:06
"Постоянно в нон-стопе": Ксения Мишина полностью перевернула свою жизнь на Танцах Видео
11:59
В Украине резко подскочили цены на дизельное топливо
11:54
"Замок Дракулы" вместо знаменитых подстаканников: Укрзализныця анонсировала еще одно изменение
11:50
"С*ка, выйди с машины!": в Днепре маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами Видео
11:42
"Лучшая киска": пикантные фото Maruv взбудоражили сеть Фото
11:24
Савченко стала безработной и рассказала, чем займется вскорости Видео
11:21
"Нарушаете регламент": Рада со скандалом приняла закон об импичменте
11:09
Прекрасная осень: синоптик дала свежий прогноз погоды на завтра
10:57
Обдолбанный Билан извинился за позор в Самаре Видео
10:46
Как Зеленскому преодолеть пропасть, разделившую Украину и Донбасс мнение
10:33
Слуга народа получила еще одну "жирную" должность в Раде Видео
10:32
Порошенко снова не дождались на допросе в ГБР
10:32
Эвакуированный агент ЦРУ подтвердил приказ Путина о вмешательстве в выборы в США - NYT
10:12
"Закручивают гайки": в Новой почте рассвирепели из-за уничтожения бизнеса властями Видео
10:01
Не опубликуют никогда: у Зеленского засекретили указы о помиловании выданных РФ заключенных Видео
09:53
Адвокат рассказал, что грозит РФ за игнорирование решения трибунала ООН по украинским морякам
09:45
"Они – свободные граждане": омбудсмен назвала условия освобождения узников Кремля Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять