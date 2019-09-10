"Поднял ногу, бл*дь, оторвало": разведчик рассказал, как "посылку"-Цемаха выводили через минное поле

Дмитрий Гержан потерял ногу во время операции по переправке Владимира Цемаха / Скриншот/СТБ

Украинский разведчик Дмитрий Гержан (позывной Тритон), который потерял ногу во время операции по переправке боевика Владимира Цемаха с оккупированной территории Донбасса, рассказал подробности спецоперации.

Боец 74-го отдельного разведбата ВСУ подчеркнул, что группа разведчиков возвращалась с захваченным Цемахом по минному полю. По его словам, погибший во время операции командир группы Александр Колодяжный подорвался на противопехотной мине, запрещенной международными конвенциями.

Сам Гержан лишился ноги после того, как тоже подорвался, пытаясь помочь своему командиру.

"Я откатился назад, поднял ногу, говорю: "Бл*дь, оторвало", - рассказал Тритон в интервью СТБ.

Отметим, что на профессиональном языке разведчики назвали Цемаха "посылка" или "тело".

"Хотел помочь подорвавшемуся на ПМН Александру Колодяжному, но сам подорвался и потерял ногу. Правда, рассказывает об этом с улыбкой… Если бы не эти ребята, обмен мог и не состоятся, а он говорит: мы просто делали свою работу, не знали кого вывозим, сказали только, что „посылка" важная", — добавила журналист Алена Лунькова в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.